  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
جثة

انتحار أمين شرطة بإشعال النار في جسده

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبورنموث

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان ينشر فيديو «شُكر» لـ«قطر»

السعودية

«بن سلمان» يفجر مفاجأتين في النمسا

منفذ الهجوم "السعودي"

مفاجأة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية

انتحار طالب بقنا لهذا السبب

انتحار طالب بالجيزة لفشله فى الحب والزواج

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: الإخوان جالهم سعار

إعدام صدام حسين

إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

ارشيف

صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

وزير النقل يشهد تدشين الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"

الحياة السياسية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

#

وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية

#

بعد حادث"شهيد التذكرة".. توجيه عاجل من الرئيس لوزير النقل

#

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وزارة النقل

وزير النقل

الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة

العبارة كوين نفرتيتي

الجسر العربي

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، تدشين وانطلاق أولي رحلات العبارة "كوين نفرتيتى"  على  الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"، وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة، ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل، العبارة  "كوين نفرتيتي"التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، التي ستعمل على هذا الخط، من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحله بحريه امتدت لمده ساعتين ونصف، أكد خلالها الوزير في تصريحات صحفية أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في  إطار مساهمة وجهود وزارة النقل؛ لتشجيع البرامج والمخططات السياحية، وتنوع المنتج السياحي، مشيرا إلى أنه   سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وسانت كاترين، وطابا، والغردقة، والأقصر، وأنه من المقرر أن تقوم العبارة "كوين نفرتيتي" برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في  تيسير زيارة السائحين من شرم الشيخ  للغردقة، ومرسى علم، والجونه، والأقصر، وكذلك  تمكين وتسهيل زيارة  السائحين  من مدينه الغردقه لشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، وطابا؛ إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع؛ خاصة وأن هذا  الخط الملاحي  سيساهم في اختصار المسافة بين شرم الشيخ، والغردقة  لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلا من 8 ساعات بالطريق البري بينهما.

 وأكد وزير النقل، على التعاون المستمر  بين شركه الجسر العربي وهيئة موانئ البحر الأحمر، والأجهزة المينائية المختلفة، في مينائي شرم الشيخ، والغردقة، واستمرار اتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحي.

ومن جانبه أكد رئيس شركة الجسر العربي، أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنة وصلت إلى 15%  بمناسبة انطلاق هذا الخط الملاحي، وبمناسبة الأعياد وحتى 31/1/2020   ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيه فقط بدلا من 1100 سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا، وأنه يمكن  الحصول على تذكرة رحلات الخط  من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ، والغردقة، ونويبع، ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي، والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، أن اختيار العبارة "كوين نفرتيتي" جاء نظرا للمزايا العديدة التي تتمتع بها من حيث السرعة، والاتزان، وفخامة صالاتها، وعراقة صناعتها وجودتها ومزاياها الفنية المناسبة للعمل على هذا الخط؛ حيث تستطيع  العبارة نقل 580 راكبا و130 سيارة، و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة؛ حيث تلبي كافة احتياجات هذا الخط البحري، والذي سيساهم في ربط المدينتين السياحيتين الأشهر في مصر، إضافة إلى المساهمة  في إحداث تنمية اقتصادية وسياحية، وتجارية في المنطقة، والتسهيل على المواطنين في المدينتين بعد انقطاع خدمه النقل البحري لأكثر من أربع سنوات 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد يهزم إسبانيول بهدفي «فاران» و«بنزيمة»
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث
» ضاحي خلفان ينشر فيديو «شُكر» لـ«قطر»
» من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب
» بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل وتفاجئ متابعيها
» هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام
» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس