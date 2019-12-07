الشوباشي: الإخوان جالهم سعار

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الإخوان

إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ما تنشره وتذيعه قنوات الإخوان عن معدلات الانتحار في مصر ما هو إلا أكذوبة تضاف إلى أكاذيبهم.

وأضافت "فريدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن قنوات الإخوان لم تعرض خبرًا واحدًا صحيحًا، معقبة: "الإخوان مصابون بالسعار بعد فشل مشروع تفتيت مصر".

 وتابعت: "جماعة الإخوان تعمل وفق أجندة محددة لتشويه مصر ونشر الأكاذيب عنها، وتستخدم قنواتها لتحقيق هذا الغرض، معتبرة أن هناك قوى كبرى تقف وراء مشروع تفتيت الدول لتسيطر هى على العالم.

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