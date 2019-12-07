أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

07 ديسمبر 2019 - 12:26 م

عبرت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عن أسفها على الحادث الذي وقع أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما فتح سعودي النار على قاعدة عسكرية وأوقع ثلاثة قتلى وسبعة مصابين.

وأدانت السفيرة الحادث وقالت إن الشعب السعودي متحد في إدانته للجريمة التي وقعت في فلوريدا، وذلك في تغريدة لها على "تويتر".

وقدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

وتابعت: "الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكان مسئولون أمريكيون قد أعلنوا أمس الجمعة، قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.