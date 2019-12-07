» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث

07 ديسمبر 2019 - 11:29 ص

ردت الفنانة رانيا فريد شوقى على منتقديها بسبب زواجها للمرة الثالثة، قائلة: "محدش ليه حاجة عندى".

وتحدثت الفنانة عن موقف أبنائها من زواجها للمرة الثالثة وكيف استطاعت إقناعهم.

جاء ذلك خلال البرومو لبرنامج "تحيا الستات"، تقديم الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، حيث تطرقت الفنانة لحملة الهجوم التي تعرضت لها بعد إعلانها زواجها للمرة الثانية فى أغسطس عام 2015 من شخص خارج الوسط الفنى وهو تامر الصراف، المدير التجارى لإحدى شركات الدعاية والإعلان".

وتزوجت رانيا مرتين من قبل، الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض، ابن الفنان الكوميدى الراحل محمد عوض وأنجبت منه طفليها ملك وفريدة، ثم تزوجت من الفنان مصطفى فهمى عام 2007 ولكنها انفصلت عنه عقب زواج استمر ثلاث سنوات.