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شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا

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أردوغان
أردوغان

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القران

ادروغان

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن بنفسه في افتتاح مسجد في منطقة كامبريدج في بريطانيا.

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، حيث أشادوا بصوت "أردوغان" الشجي وهو يقرأ القرآن، كما أثنى البعض على فعلته.

وقد نشرت الرئاسة التركية عبر حسابها على "تويتر" صورًا من افتتاح المسجد، الخميس الماضي، حيث قال أردوغان في كلمته: "عمارة مسجد كامبريدج تعكس الثراء الثقافي بكل بمعنى الكلمة شأنها في ذلك شأن كل من القدم الدعم لتشيده".

وتابع: "كما يضم المجمع الذي تم بناؤه على مساحة 5 آلاف و270 مترًا مربعًا العديد من المرافق الاجتماعية مثل قاعة المعارض وقاعة المؤتمرات وفصول وكافيتريا، علاوة على كل هذه الخصائص يعد مسجد كامبريدج أول مسجد يرعي الاعتبارات البيئية في أوروبا".

ويتميز مسجد كامبريدج أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا.. وبدأت عملية إنشاء المسجد فعليًا عام 2008.


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