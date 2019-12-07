كشف سر خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي بعد مباراة الهلال

07 ديسمبر 2019 - 06:59 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أسباب خناقة نجمي فريق الأهلي أحمد فتحي و رامي ربيعة بعد المباراة التي جمعت الأحمر مع الهلال السوداني وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.



وقال "حتحوت" في برنامجه : السبب في المشادة أنه عقب إحراز الهلال لهدفه في مرمى الأهلي ، ذهب أحمد فتحي وعاتب زميله رامي ربيعة بسبب الهدف ، وهو الأمر الذي لم يقبله "ربيعة" وأدى لاشتباك الاثنين سويا.



وأشار "حتحوت" إلى أن سبب غضب فتحي يرجع إلى أن الهدف منع الأهلي من تصدر مجموعته بشكل مؤقت بالإضافة أنه قد يطيح بالأهلي في حال تساوى في النقاط مع بطل السودان.



وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بستاد السلام أمس الجمعة.



