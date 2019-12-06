الترجي يعبر شبيبة القبائل ويواصل انتصاراته بأبطال إفريقيا

06 ديسمبر 2019 - 11:20 م

واصل فريق الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، الجمعة، صحوته وسلسلة انتصاراته في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وتغلب الترجي الرياضي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.



وكان الرجاء البيضاوي المغربي قد فاز في وقت سابق اليوم على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر الترجي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي شبيبة القبائل والرجاء، بينما تذيل فيتا كلوب الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



ونجح الترجي في تسجيل هدف التقدم عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 73من ضربة جزاء.

