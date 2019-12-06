» الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في النرويج

06 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أظهر إحصاء رسمي لرصد الأديان في النرويج، أن الدين الإسلامي يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في البلاد.



وكشفت هيئة الإحصاء النرويجية، في إحصائية نشرتها مؤخرا ترصد نمو الأديان خلال الفترة من 2009 إلى 2019، أن هناك نحو 175 ألف و500 مسلم مسجلون بالمنظمات الإسلامية كأعضاء.

وأوضح أن هذا العدد يسجل زيادة تقارب 90 بالمائة على أعداد المسلمين المسجلين عام 2009، والذي كان آنذاك 90 ألف و700.

ووفق الإحصاء، ارتفع عدد الأعضاء المسيحيين المسجلين في المجتمعات الدينية من خارج الكنيسة النرويجية (منظمات وهيئات) من 431 ألف في 2009، إلى 678 ألف في 2019، أي بزيادة تقدر بـ57 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، تظهر الأرقام الخاصة بأعضاء الكنيسة النرويجية، أنهم مستمرون في الانخفاض، حيث كان للكنيسة عام 2018 حوالي 3.72 ملايين عضو، بانخفاض قدره 75 ألف مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة له.