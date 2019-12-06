» الترسانة يتخطى إنبي بالكأس ويتأهل لمواجهة الأهلي

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الترسانة

حجز فريق الترسانة مقعدًا فيب دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ورغم المحاولات للفريق البترولي التي أتُيحت له طوال المباراة لكن دفاع الترسانة حافظ على نظافة شباكه في المباراة لتحسم ركلات الترجيح نتيجة المباراة.

ويلتقي الترسانة مع النادي الأهلي في دور الـ16 الذي تأهل بعد الفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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