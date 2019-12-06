» أبطال أفريقيا.. الرجاء يقتنص فوزًا غاليًا أمام فيتا كلوب

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"الوداد" يضع قدمًا في دور المجموعات بأبطال إفريقيا

المصريون

أبطال إفريقيا

الرجاء المغربي

فيتا كلوب

حقق فريق الرجاء المغربى فوزًا غاليًا على فيتا كلوب الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الشهداء"، في إطار المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أحرز سفيان رحيمى، هدف فوز الرجاء فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وكان فريق الرجاء تلقى خسارة قاسية في الجولة الأولى أمام الترجى التونسي بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرجاء إلى 3 نقاط، ليتساوى مع الترجى التونسي وشبيبة القبائل الجزائرى، قبل المواجهة التى ستنطلق فى التاسعة من مساء الجمعة.


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