أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الـ48 ساعة القادمة على كافة أنحاء مصر، سحيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتأتي درجات الحرارة لغدًا السبت على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17

وفيما يخص طقس يوم الأحد، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين "الأحمر والمتوسط"، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 13

جنوب سيناء والغردقة 23 17

شمال الصعيد 22 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 17?