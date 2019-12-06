الصحفيين ممنوعون من دخول مسجد «هيثم أحمد زكي».. تعرف على السبب

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بعد شهر من وفاته المفاجئة والتي خلقت تعاطفًا واسعًا معه، بادر مجموعة من أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى تشييد مسجد يحمل اسمه.

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة للمسجد الذي قالت إن أصدقاء "هيثم" ودفعته في المدرسة قاموا ببنائه صدقة على روحه.

وأشارت إلى أنه سيتم صلاة أول جمعة في المسجد في 13ديسمبر الجاري، داعية الله بأن يجعله "في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

لكن السباعي طلبت من الصحفيين عدم حضور افتتاح المسجد الذي لم تحدد مكانه،  قائلة: "نرجو عدم وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل.. الجامع ده للعبادة والدعاء وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام والتزييف".

ومضى شهر على وفاة "هيثم أحمد زكي" الذي توفي فجر يوم السابع من نوفمبر داخل شقته التي كان يقيم فيها بمفرده.

وأرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة التي أحدثت صدمة في الوسط الفني وخارجه إلى المكملات الغذائية التي كان يتناولها لبناء العضلات، حيث إنه كان يمارس رياضة الملاكمة، وكان يتمنى أن يجسد شخصية ملاكم في أحد الأفلام.


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