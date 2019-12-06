  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ارشيف

15 ألف فلسطيني يصلون الفجر بـ "الإبراهيمي"

أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

المالية: خصم 30% من الضرائب .. تعرف علي الشروط

مال وأعمال

وزيرالمالية
وزيرالمالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القبض على "الشمري" ومنعه من السفر

#

المالية توضح حقيقة تطبيق الضرائب علي محادثات "السوشيال ميديا"

#

من بقى على قيد الحياة من أسرة الملك عبد العزيز؟

#

"النواب" يقر إعفاء الجمعيات الأهلية من جميع الرسوم والضرائب

الضرائب

المالية

مصطفى مدبولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل» وإحالته إلى مجلس النواب، تتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

قال الوزير، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات  الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

أشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية
» قتلي في تبادل لإطلاق النار في الولايات المتحدة
» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي
» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس
» شاهد.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية
» تصريح جرئي لـ"شيرين رضا" عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب
» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس