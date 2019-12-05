سعر الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2019، ارتفاعًا في مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع بعد أن كان أمس الأربعاء 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.