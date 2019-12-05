» استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه

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المصريون

خليجي 24

أعلن مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الخليجي في نسختها الـ24.

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات  لكرة القدم الاستغناء عن خدمات  بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول ،  مقدما  الشكر للمدير الفنى وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض .

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن لائحة النظام الأساسى للاتحاد الإماراتى تنص على انعقاد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال 7 أيام لاختيار نائب الرئيس للقيام بمهام الرئيس لحين انعقاد الجمعية العمومية التي تختار رئيساً جديداً بالانتخاب.

أشارت الصحيفة إلى أنه في حال استقالة غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام ويرأس الجلسة الأكبر سناً ويتم تشكيل لجنة مؤقتة من الحاضرين علي أن يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لانتخابات المجلس الجديد.

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