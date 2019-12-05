  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:12 م
بحث متقدم
البحرين

البحرين تُقصي العراق من «خليجي 24» وتتأهل للنهائي

السعودية وقطر

بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

كارتيرون

للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

بدور البراهيم وهند القحطاني

سعوديتان شهيرتان تفتحان النار على بعضهما بصور وفضائح

جاهدة وهبى

مطربة شهيرة تغني «طلع البدر علينا» داخل الكنيسة

بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»

الرياضة

السعودية وقطر
السعودية وقطر

المصريون

أخبار متعلقة
#

غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية

#

السعودية تتأهل لمواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي 24»

#

السعودية تتخطى البحرين وتنعش آمالها في التأهل

#

بث مباشر.. السعودية والكويت في كأس خليجي 24

قطر

السعودية

بث مباشر

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة السعودية وقطر في دور الـ4 بـ«خليجي 24».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «المحمدي» و«تريزيجيه» يسطران تاريخًا لمصر بـ«البريميرليج»
» إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد
» أبوقير يطيح بـ«الإنتاج الحربي» من كأس مصر
» «ميسي» يدافع عن زميل «صلاح» في ليفربول
» حكم قضائي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته عامًا
» أحمد المحمدي: هذا اللاعب أفضل من لعبت بجواره وليس «صلاح»
» السعودية تشهد ظاهرة لم تحدث منذ 118 عامًا
» للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك
» إقالة رئيس حي بالغردقة لصفعه عاملاً على وجهه
» مدرسة بأوروبا تخصص مشروعاتها الدراسية لحضارة مصر الفرعونية
» تأييد حبس نجل فنان شهير عامين لصالح طليقته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس