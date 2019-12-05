مطربة شهيرة تغني «طلع البدر علينا» داخل الكنيسة

05 ديسمبر 2019 - 05:33 م

أثارت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تشدو قصيدة "طلع البدر علينا" من داخل كنيسة "مار مارون" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبمجرد انتشار الفيديو، أثار موجة غضب بين البعض بينما اعتبره البعض فنًا جميلًا وليس له علاقة بأن يقال في كنيسة أو على مسرح.

وتظهر الفنانة اللبنانية وهي تؤدي الأنشودة بصوت عذب داخل الكنيسة، وسط فرقة موسيقية تساعدها على ترديد الأنشودة الإسلامية خلفها، فيما يجلس أمامها العشرات من المسيحيين داخل الكنيسة يستمعون لها.

وعلق أحد المتابعين قائلًا :« عادي ياجماعة سعيد عقل مسيحي كتب قصيدة بمكة وغنتها فيروز المسيحية ايضاً

غنيتُ مكةَ أهلَها الصِّيداوالعيدُ يملأ أضلُعي عِيدا

فرِحوا فلألأ تحتَ كلِّ سَمابيتٌ على بيت الهُدى زِيدا

وعلى اسمِ ربِّ العالمين علابنيانُه كالشَّهْب ممدودا».

وعلق آخر قائلًا :« المقصد من ادائها لها فالكنيسة التسامح والتعايش وهدم الطائفية في لبنان لتجاوز الازمة و اخواننا فالله زعلانين عشانها تأديها في كنيسة».

وأنشودة "طلع البدر علينا" إسلامية، أطلقها أهل المدينة عند وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.