» تأييد حبس نجل فنان شهير عامين لصالح طليقته

05 ديسمبر 2019 - 01:51 م

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبد الله محمود.

وأيدت المحكمة حبس أحمد عبدالله محمود سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت برفض المعارضة المقدمة من أحمد عبدالله محمود على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال الأمانة.

كانت محكمة جنح أكتوبر قضت غيابيًا بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، لاتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.