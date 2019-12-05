شاهد.. إسلام 3 فلبينيين على يد المغامسي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، حيث أسلم 3 مواطنين فلبينيين على يديه، ما أثار إعجاب محبيه وجمهوره.

ويظهر في مقطع الفيديو، فضيلة الشيخ صالح المغامسي وهو يُلقن الشهادتين لثلاثة من الجالية الفلبينية لدخولهم في الإسلام في جمعية الدعوة بالدار البيضاء".

وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو، بالدعاء لهم، حيث قالوا:"نسأل المولى أن يثبتهم ولا يفتنهم وأن يضاعف الأجر والمثوبة لكل من سعى ودعى وساهم وبذل في خدمة ونشر الدين الحنيف ".


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