» وفاة نجل لاعب برازيلى شهير

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وفاة

برازيل

كافو

سكته قلبية

توفي نجل البرازيلى كافو، صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 30 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، كشفت تفاصيل الوفاة، والذي سقط مغشيا عليه أثناء خوضه لمباراة كرة القدم رفقة أفراد عائلته.

وأوضحت أن دانييلو نجل كافو صاحب الـ "30" عاما، فشل الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه بشكل مباشر عقب سقوطه، ليعلن وفاته نتيجة أزمة قلبية.

ويعد دانييلو نجل كافو، أحد ثلاثة أبناء لأسطورة ميلان الإيطالي، والذي يعد الأكبر سنا بينهم للنجم السابق صاحب الـ 49 عاما.


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