  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

ليفربول وإيفرتون

بث مباشر.. قمة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ارشيفية

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

محمد إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزال رفع الأثقال.. تعرف على السبب

تركي ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يعتذر للشعب السعودي

ارشيفية

كشف حقيقة الفيديو الإباحي لـ4 مدرسين بسوهاج

أرشيفية

دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

ارشيفية

واقعة جنسية وراء ذبح فتاة على يد عمها

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى شعبان عبدالرحيم.. ماذا قال؟

محمود الخطيب

«الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات

بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

الصفحة الأخيرة

نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم
نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

#

عمرو موسى ينعى شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

#

هذا ما قاله "أديب" عن الأزمة التركية الليبية الجديدة وخطورتها

هاني شاكر

عمرو موسي

نخنوخ

حمو بيكا

جنازة شعبان عبدالرحيم

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير، على حضور عزاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية أمس.

وتواجد كلًا من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وصبري نخنوخ، بالإضافة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وصلاح عبدالله، بالإضافة إلى عدد من نجوم الوسط الفني، حرصًا منهم على تقديم واجب العزاء.

ويقام العزاء بجوار منزل العائلة، بشارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

فيما شهد العزاء انهيار نجله سيد بالبكاء، مع بداية انطلاق العزاء واستقبال المعزين.

ورحل عن عالمنا المطرب شعبان عبدالرحيم، صباح أمس، إثر وعكة صحية، أصابته خلال الأيام الأخيرة، نقل على إثرها المستشفى.

فيما شيع جثمانه عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، وسط حضور عدد من النجوم، ودفن بمسقط رأسه بميت حلفا بالقليوبية.

شاهد الصور..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع
» «أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله
» رسالة حزينة من بطل مصر بعد حرمانه من "الأولمبياد"
» مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان
» محاولات جادة لإعادة "الحريري" رئيسًا للحكومة اللبنانية
» «أستاهل الشنق وندمانة».. إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي
» ميلانيا ترامب تكشف هوية مُسرب صورها الجنسية
» رد قاطع من الإفتاء على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم
» استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية
» تركيا ترسل قطعًا عسكرية لسوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس