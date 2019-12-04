دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

04 ديسمبر 2019 - 07:14 م

اتخذت مملكة البحرين، إجراءً غير متوقع تجاه قطر اليوم الأربعاء، على خلفية بطولة خليجي 24.

جاء هذا عندما هبطت طائرات بحرينية في قطر، للمرة الأولى منذ الأزمة الخليجية.



الاتحاد البحريني

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، قد أعلن عن تخصيص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب البحريني في البطولة التي تستضيفها قطر.

وكتب الاتحاد على موقع "إنستجرام": "الاتحاد البحريني لكرة القدم يخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي 24".



العراق والبحرين

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان غدا الخميس في البطولة التي تكتسب أهمية على مستوى الخليج.

وكانت دول المقاطعة الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، قد أغلقت مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.