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ستاد السلام

الأهلي يحصل على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا

الأهلي يحصل على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا

الرياضة

ستاد السلام
ستاد السلام

أحمد سالم

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الاهلى

كأس مصر

استاد السلام

الأهلي والهلال السوداني

نجح النادي الأهلي، في الحصول على استاد السلام، كحق انتفاع  لمدة 25 عامًا، حسبما أوضحت مصادر داخل النادي.

وحصل الأهلي على موافقة الأمن، في زيادة عدد جماهير مباراته أمام نادي الهلال السوداني، إلى 15 ألف متفرج، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام.

وفاز الأهلي أمس، على فريق بني سويف، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس مصر.

وعلى الصعيد الإفريقي، خسر النادي، في آخر مبارياته لتي لعبها أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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