11 مركزًا.. مصر تتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية

تقدمت مصر إلى أحد عشر مركزًا في مؤشر التجارة الإلكترونية، حسبما أعلن مجلس الوزراء، خلال إنفوجراف نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يغطي هذا العام 152 دولة، حيث تقدمت مصر من المركز الـ 113 في عام 2018 إلى المركز 102 في عام 2019.

واحتلت سينغافورة المركز الثالث في ترتيب مؤشر التجارة الإلكترونية، سبقتها سويسرا في المركز الثاني، وتصدر هولاندا المركز الأول.

وأوضح الإنفوجراف، بأن المؤشر يقيس التجارة حول العالم من خلال أربعة مؤشرات فرعية أخرى، إضافة إلى قياس جاهزية، الدول الاقتصادية حول العالم، للاستفادة من التسوق عبر الانترنت.