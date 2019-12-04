بسمة وهبة: رفضت عروضًا إخوانية

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أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الفيديو الذي بثته عبر صفحتها، على "فيس بوك" منذ يومين، وكانت تنتقد فيه الحكومة، كان حقيقيًا، موضحة أنها عند توقيع عقد برنامجها الجديد الذي سيذاع عبر فضائية "أون" اشترطت على المسئولين عن القناة أن تتحدث بكل حرية وتنتقد السلبيات، لأن برنامجها الجديد، يناقش مشاكل المواطن ويكشف الحقائق.

 وأضافت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها عقب توقيعها للعقد فكرت أن يكون الفيديو الأول التي بثته لأول مرة أن يكون برومو برنامجها الجديد، ومن خلاله توجه أول رسالة تظهر سذاجة ونفوذ فضائيات المتآمرين التي تبث سمومها للشعب المصري.

وتابعت: أنه فور انتشار الفيديو، عرض الإخوان عليها الانضمام لقنواتهم مثل الهارب محمد علي، وتشجيعها، لافتة إلى أن الإخوان يرغبون في هدم الوطن، وهم يريدون جمع أكثر عدد من المعادين لمصر لأنهم يشعرون بنقص عددهم، معقبة: أنها لم تكن تتوقع أن انسياق الإخوان وراءها بهذه السرعة.

وأكملت أن جماعة الإخوان عرفوا الفندق الذي أقيم فيه خارج مصر، كما أنه جاءتها مكالمات هاتفية كثيرة وفي أوقات متأخرة من الليل، وعرض مساعدتها، كما نصحوها بعدم العودة إلى مصر، متابعة أن الإخوان يرغبون في تدمير البلد بأى شكل.

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