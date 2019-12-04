مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

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عزاء

فيصل

شعبان عبد الرحيم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي تقرأ الفاتحة، قبل أن تبدأ بتلاوة الصلاة المسيحية، وهو ما أثار استنكار الكثيرين، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان قد نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين ‏المشاركين بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتي تعرض خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من بينهم حسن الرداد ومايا دياب وهم يتلون سورة الفاتحة، قبل أن تتبعها دياب بتلاوة ‏الصلاة المسيحية.‏

ومن المقرر عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" المشاركة في فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة ‏العربية السعودية، اليوم 4 ديسمبر.‏


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