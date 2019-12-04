» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، والمقام بدار الأوبرا المصرية .

وتظهر "رانيا" في الفيديو مع مذيع الشارع، الذي يطلب منها سحب هوائي من بالون الهليوم وهو ما يغير صوتها، لكنها قررت خوض التجربة وتغيير صوتها الى صوت رجل وهو الأمر الذى أزعجها كثيرًا.

بينما طالب منها مذيع آخر أن تغنى وترقص على أنغام أغنية "آه لو لعبت يا زهر" وهو ما فعلته رانيا يوسف على الهواء.

ولاقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعيها، كما حصد آلاف التعليقات الساخرة والإعجابات .