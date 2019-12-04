  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتجة وتصلي صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وإيفرتون الإنجليزي

بالفيديو..

رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

براءة رانيا يوسف وبسمة وهبة من سب وقذف خالد يوسف

#

"ليلة زواجي من 3 رجال"..تفتح النار على رانيا يوسف

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

#

رانيا يوسف ترقص في الساحل مع مصطفى فهمي

الزمالك

مرتضى منصور

الشرقية

بطولة

كأس مصر

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، والمقام بدار الأوبرا المصرية .

وتظهر "رانيا" في الفيديو مع مذيع الشارع، الذي يطلب منها سحب هوائي من بالون الهليوم وهو ما يغير صوتها، لكنها قررت خوض التجربة وتغيير صوتها الى صوت رجل وهو الأمر الذى أزعجها كثيرًا.

بينما طالب منها مذيع آخر أن تغنى وترقص على أنغام أغنية "آه لو لعبت يا زهر" وهو ما فعلته رانيا يوسف على الهواء.

ولاقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعيها، كما حصد آلاف التعليقات الساخرة والإعجابات .


View this post on Instagram

??????

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل اقامته بـ فيصل
» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة
» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية
» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس