مدرب "المقاولون" يكشف السر الذي أخفاه صلاح عن الجميع

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أجاب محمد عودة - مدرب المقاولون السابق - الذي درب نجمنا المصري محمد صلاح على السؤال الذي لطالما يشغل بال الجماهير ، وهو : هل صلاح أهلاوي أم زمالكاوي؟

وقال "عودة" في لقاء تلفزيوني إن "صلاح" كان يميل إلى الانتقال للنادي الأهلي في حال فشله في الاحتراف.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "تايم سبورت" : صلاح كان يميل للانتقال إلى الأهلي من صغره وهو يملك الطموح دائما.

وأضاف: عٌرض عليه الأهلي والزمالك إبان تواجده في المقاولون العرب وكان يميل إلى الأهلي لولا أن جاءه عرض بازل السويسري ففتح له باب الاحتراف بالخارج.

وتابع: كان لدينا صلاح و النني ومحمد زيكا ، وكان زيكا هو الأفضل فيهم وتم تصعيده للفريق الأول قبلهم ، لكنه كان غير ملتزم خارج الملعب ، أما صلاح فكان لديه التزام رهيب .. الآن انظروا إلى مكان صلاح ومكان زيكا .. هذا درس للجميع.

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