تعليق ناري لـ"أمين" على فضيحة فيديوهات "جوهرة" الإباحية

وتابع تامر أمين: "لا أنتقد الراقصات بسبب شخصي ولكن الطريق الصحيح يؤدي إلى كل ما هو صحيح والطريق الخطأ يؤدى إلى كل ما هو خطأ والطيور على أشكالها تقع.. فما بُني على باطل فهو باطل، ولا يجب أن نقول على مزاولي هذه المهنة أنه فن، لأننا إذ اعتبرنا أن الرقص فن نقلل من قيمة الفن والفنانين".



وتابع: "يجب علينا استيعاب ما حدث ونعلم جيدا أن كل من يأتي من الدول الخارجية إلينا هذه تصرفاتهم وحياتهم".





