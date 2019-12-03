تقارب في وجهات النظر بشأن سد النهضة

03 ديسمبر 2019 - 08:00 م

شهد اجتماع وزراء الري في في مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة، تقاربًا في وجهات النظر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزراء الري في الدول الثلاث، أعلنوا أن هناك تقارب في وجهات النظر بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة.

يشار إلى أنه أقيم اجتماع في القاهرة على مدار أمس واليوم، بين الوزراء الثلاثة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على منابع نهر النيل.

كما أنه تم الاتفاق في ختام اجتماع اليوم على مواصلة نقاشاتهم بشأن سد النهضة في الخرطوم في 21 من الشهر الجاري.

وتم استكمال النقاش والحوار حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال

وأضاف: "أما الخيار الثاني فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل الطويل الأمد، ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة، وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد".