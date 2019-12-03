» الأردن يتصرف بشكل خطير مع إسرائيل

03 ديسمبر 2019 - 07:47 م

كشفت صحيفة مقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأردن تصرف "بشكل خطير" مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن الأردن منع مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة بسبب زي ديني يرتديه إسرائيليون كانوا في طريقهم للأردن.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه تم الاتفاق مسبقا مع بعض الإسرائيليين المذكورين باستبدال القلنسوة اليهودية بقبعة لأسباب أمنية".



وأضافت أن الإسرائيليين الذي كانوا في طريقهم للأردن، لدى عبورهم إلى الجانب الأردني، بمنعهم من الدخول وذلك لارتداء بعضهم الزي الديني، في حين صرح مسئول إسرائيلي بأنه تم تفتيش الوفد الإسرائيلي ثلاث مرات، وتم إجبارهم على الانتظار لعدة ساعات.

وعلى الرغم من الاتصال بالسلطات في الأردن لطلب الإذن بدخولهم إلى المملكة، لكن كثيرين منهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب التعامل مع الوفد الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.