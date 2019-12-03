  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

أمير قطر والملك سلمان

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

رانيا يوسف بالحجاب

رانيا يوسف: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الفتاة الهاربة

هروب فتاة قطرية لبريطانيا والسبب صادم

هيثم أحمد زكي

بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

السيسي

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي حققه بعد وصوله للرئاسة

الدول التي منحت أصواتها لـ«صلاح» في استفتاء الكرة الذهبية.. مفاجآت

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية قبل دفن أخيه

برج القاهرة

حكم غير متوقع من الإفتاء عن المنتحر

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

الرياضة

الاهلى
الاهلى

المصريون

أخبار متعلقة
#

«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

#

تعليق ناري من مصطفى يونس على هزيمة الأهلي أمام النجم

#

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

#

نجم الأهلي يكشف عن أغرب اتصال ورده من "أبو تريكة"

بث مباشر

المصريون

بني سويف

الاهلى

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس نجم ممنتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل
» الأردن يتصرف بشكل خطير مع إسرائيل
» غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية
» هددها بنشر صورها.. فألقت بنفسها من أعلى السطح
» محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك والشرقية
» عمرو موسى ينعى شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة
» الدول التي منحت أصواتها لـ«صلاح» في استفتاء الكرة الذهبية.. مفاجآت
» منذ عام 96.. شاهد أول مشهد سينمائي لشعبان عبدالرحيم
» حكم غير متوقع من الإفتاء عن المنتحر
» رواية مبكية لطفلة.. والسبب حقنة
» ماعت: 9 ملايين شخص "رقيق" في العصر الحالي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس