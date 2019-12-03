"السيسي" يكشف عن حلمه الذي حققه بعد وصوله للرئاسة

03 ديسمبر 2019 - 04:36 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه منذ 40 عامًا، مؤكدًا أن تمكن من تحقيق هذا الحلم بعد وصوله إلى حكم مصر.

وقال الرئيس خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إنه كان يحلم قبل 40 عاماً بحل مشكلة العشوائيات في مصر، متابعًا :"قلت لا يمكن تبقى فيه ناس مرمية في الشوارع ونسكت، ولما جات الفرصة وبقيت في مكاني ده جريت على حلمي وربنا مكنني، ومكنا كلنا مش أنا بس".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، وهي مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركز للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.