تحذير عاجل من الإفتاء للشباب: احذروا هذا الأمر

03 ديسمبر 2019 - 02:11 م

حذرت دار الإفتاء المصرية اليوم، الشباب من استغلال شبابهم في خدمة الأفكار الباطلة قائلة: "الشباب والعافية نعم يحاسب عليه الله مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.

ووجهت الإفتاء رسالة إلى الشباب في مقطع فيديو أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار قالت فيه: "أنت مسئول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تسغل نعمةَ شبابك في خدمة ما تروج له جماعات الضلال وتيارات التكفير".

وأضافت الدار أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس".