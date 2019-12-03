مؤتمر صحفي مفاجئ لـ"ميتشو" لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

وحسب صحيفة صدي البلد، قال ميتشو، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بأحد الفنادق الكبرى للحديث عن كواليس رحيله عن تدريب الفريق الأبيض قبل عدة ساعات.

وكان مرتضي منصور، قد أعلن أمس بشكل رسمي إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأبيض بعد الهزيمة المدوية التى تلقاها الفريق أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما خارج الديار فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كما قرر منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.