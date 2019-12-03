» القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم

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الاهلى

عدلى القيعى

ألمح المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات في النادي الأهلي - إلى تدخل المهندس هاني أبو ريدة لرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم الساحلي.

وقال "القيعي" في برنامج "ملك وكتابة" : قبل المباراة مع النجم كان الجميع يعلم أننا الأقوى لكن لا نعرف من أين ستأتي الطعنة .. هناك عمل يتم خارج الملعب.

وأضاف: قبل 3 سنوات تعرضنا لظلم شديد وتساءلنا لماذا لا يتدخل أصحاب النفوذ المصري لجلب الحقوق مثلما يفعل التوانسة.

وتابع: يبدو أن هذه المرة سيكون للمهندس هاني أبو ريدة دور في مساندة الحق وحقه علينا أن نشيد بدوره.

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