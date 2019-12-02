» تفيسير رؤيا الصلاة إلى غير القبلة

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الصلاة

رؤيا

القبلة

تفسير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أشخاصاً يصلون إلى غير القبلة. وشكرا .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة ناحية القبلة تدل على الاستقامة على الدين وعلى الحق والتمسكك بالسنن، ومن صلى الى غير القبلة وكان من أهل الدين والصلاح فسوف يرزقه الله توبة صادقة. ومن صلى على غير القبلة وهو من أهل الصلاح وعليه ثيابا بيضاء وهو يقرأ القرآن رزقه الله الحج لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ? فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ? إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) البقرة 115. أما الذين يصلون على غير القبلة فإذا كانوا من أهل الفسق والضلال والبدع فهم يخالفون الإسلام بأعمالهم و أفعالهم فلا تشاركهم فى ذلك، بل ونبذوا الإسلام لقوله تعالى : ( فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ) 187 آل عمران. ومن صلى ناحية الغرب فله اعتقاد باطل وهو جرىء على المعاصى ، ومن صلى ناحية الشرق فهو مبتدع ومنشغل بالباطل، ومن صلى وظهره للقبلة فقد نبذ الإسلام بارتكابه بعض الكبائر. ومن رأى أنه لا يهتدى الى القبلة فذلك دليل على أنه متحير فى أمره وعدم قدرته على إتخاذ القرار فى أمره. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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