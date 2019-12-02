  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:52 ص
بحث متقدم
البشير وقوش

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

ارشيف

الليلة.. «فرانس فوتبول» تعلن جائرة أفضل لاعب

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

ميتشو

مرض السرطان يتسبب في أزمة بين ميتشو ولاعبي الزمالك

نادرأحمد

مفاجأة مدوية حول رسالة طالب هندسة حلوان قبل انتحاره

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي: مش هاجي في آخر عمري أدور على سوء الخاتمة

.....

أول تعليق من جوهرة بعد تسريب المقاطع الإباحية

مرتضى منصور

رسميا .. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

نادرأحمد

صديق منتحر برج القاهرة يكشف مفاجآت مدوية عنه

الأهلى يبحث زيادة عدد جماهيره أمام الهلال السودانى

الرياضة

الأهلى
الأهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

#

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم

#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

#

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

جماهير

الاهلى

الهلال السوداني

كثف مسئولو النادى الأهلى اتصالاتهم بالجهات الأمنية الفترة الماضية، من أجل زيادة عدد الجماهير، لمباراة الهلال السودانى والمقرر لها الجمعة المقبلة على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، تلقت موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع.

وتجرى المحاولات لزيادة الجماهير إلى 15 ألف مشجع، خاصة بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي بهدف، فى اللقاء الذى أقيم بتونس ورغبة الأهلي فى تواجد أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الهلال القوية والتى لا بديل للأهلي فيها سوى الفوز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى ينقلب على "الحكام" بأفريقيا
» بعد تصدرها تريند جوجل..روبي تتألق باطلالة جريئة
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة رغدة بعد هذه السنوات
» الأهلى يبحث زيادة عدد جماهيره أمام الهلال السودانى
» نجم الزمالك يقدم شكوى ضد النادي في الفيفا
» رانيا يوسف: لا أبدأ يومي إلا بالقرآن الكريم
» تعليق ناري من أحمد السقا على انتحار طالب هندسة حلوان
» نجل فنان شهير: السرطان انتشر في جسد والدي
» ميسي يقود برشلونة لصدارة "الليجا" بالفوز على أتلتيكو مدريد
» "تيك توك" تعتذر لأمريكية حظرتها بسبب هذا الأمر
» مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس