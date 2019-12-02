» الأهلى يبحث زيادة عدد جماهيره أمام الهلال السودانى

02 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

كثف مسئولو النادى الأهلى اتصالاتهم بالجهات الأمنية الفترة الماضية، من أجل زيادة عدد الجماهير، لمباراة الهلال السودانى والمقرر لها الجمعة المقبلة على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، تلقت موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع.

وتجرى المحاولات لزيادة الجماهير إلى 15 ألف مشجع، خاصة بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي بهدف، فى اللقاء الذى أقيم بتونس ورغبة الأهلي فى تواجد أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الهلال القوية والتى لا بديل للأهلي فيها سوى الفوز.