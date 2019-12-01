مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض

الطيب حسين
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، عقب سقوطه تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض قبل قليل.
وقال شهود عيان إن الشاب لقي مصرعه فور سقوطه تحت المترو، فيما لم يتضح بعد ملابسات الحادثة.
وذكر عدد من الشهود على الواقعة، أن الشاب سقط أسفل المترو فور دخوله المحطة، ما أدى إلى مصرعه.
انتحار من أعلى برج القاهرة
وكان قبل قليل، قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا إنه للحظة انتحار طالب كلية الهندسة، الذي ألقى بنفسه أمس من أعلى برج القاهرة.
ويظهر الطالب مع صديقه أعلى البرج، وبينما كان صديقه يتحدث في هاتفه المحمول واستدار له، قام الشاب بالتسلق فوق سور البرج وإلقاء نفسه في الوقت الذي حاول صديقه إنقاذه لكنه لم يتمكن من ذلك.
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