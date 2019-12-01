"نسرين طافش" تعلق على تسببها في طلاق أصالة وطارق العريان

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نسرين طافش
نسرين طافش

محمد فضل- متابعات

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طلاق

أصالة

طارق العريان

نسرين طافش

بعد بكاء الفنانة السورية أصالة نصرى، أثناء اداء أغنية "ذاك الغبي" خلال حفلها ضمن موسم الرياض، والذي ربطه البعض بخلافاتها مع زوجها ومزاعم طلاقهما بسبب علاقة زوجها طارق العريان بالفنانة نسرين طافش.

وفي أول رد لها على ما أشيع، علقت الفنانة نسرين طافش قائلة:« لا يوجد لدي رد على هذه الشائعة، سوى حديث أصالة مؤخرًا عن نفس الأمر، خلال حوارها مع إحدى المجلات الخليجية، إذ نفت علاقتي بطارق العريان، وأكدت أن مصدر هذه الشائعات أشخاص لا يوجد لهم شغلانة».

وكانت أصالة نصري، نفت في شهر أكتوبر وللمرة الأولى، شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

يشار إلى أن نسرين طافش، نفت في وقت سابق ما يشاع عن علاقة بينها وبين طارق العريان، وقالت في مقابلة تليفزيونية إن من يطلقون مثل هذه الشائعات "ناس فاضية".


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