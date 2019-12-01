  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:22 م
بحث متقدم
جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

لحظة انتحار الطالب

+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

جانب من الفيديو

فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة

"مدبولي" يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

الحياة السياسية

مدبولي اليوم
مدبولي اليوم

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"ديسكفرى" تنتج 3 أفلام عن المتحف المصرى الكبير

#

افتتاح معرض الحرف اليدوية في الجناح المصري بإيطاليا

#

شاهد.. سر التعويذة الفرعونية على المقابر والأهرامات

#

المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة آثار جديدة

الحكومة

المتحف المصرى

مدبولى

افتتاح المتحف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف علي المتحف المصري الكبير، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حيث تتم حالياً أعمال التشطيبات الأخيرة، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كما تم إستعراض خطوات نقل مراكب الملك خوفو إلي المتحف، وتصميمات المبني الذي سيتم وضعها فيه، وكذا عروض الشركات المُخصصة للنقل، وجهود الترميم التي تتم حالياً.

من جانبه، أشار اللواء عاطف مفتاح إلي أنه من المقرر أن يتم إسناد تنظيم فعاليات افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير لإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى ليكون افتتاحاً عالمياً يليق ويتناسب مع مكانة مصر وحضارتها العريقة، ويبرز في الوقت نفسه معالمها السياحية، وبحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبدء علي الفور في تنظيم حملة دعائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الراي العام داخلياً وخارجياً لهذا الحدث العالمي الضخم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» «مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي
» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية