طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

01 ديسمبر 2019 - 06:00 م

تتواصل أزمة طارق حامد لاعب الزمالك، ومرتضى منصور رئيس القلعة الحمراء، والتي وصلت إلى ما يشبه طريق مشدود، خاصة بعد هجوم الجماهير على اللاعب بسبب تخلفه عن مباراة الزمالك ومازيمبي التي خسر فيها بثلاثة أهداف.

ولم يستطع طارق حامد، التزام الصمت أكثر من ذلك، فقام بنشر تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قال فيها :« استحملت كتير والموضوع بقي فوق طاقتى "، لكنه عاد وحذفها بشكل سريع.

يأتي هذا بعد أن تلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر أمس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكانت قد اندلعت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ولاعب وسط الفريق طارق حامد، بعد أن اتهمه رئيس القلعة البيضاء بالتمارض وادعاء الإصابة، للهروب من مباراة إنبي.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن اللاعب تمارض وادعى الإصابة لعدم خوض مباراة إنبي وهو ما أدى إلى تأثر الفريق بغيابه وتلقى هزيمة مفاجأة بهدفين مقابل هدف، لأنه يعد واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق الأبيض.

من جانبه، رد قال طارق حامد على تصريحات مرتضى قائلاً: إن اتهامه بالهروب من مواجهة إنبي في الدوري المصري أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف حامد، في تصريحات لبوابة الأهرام: "أعاني من آلام في الظهر، والجهاز الطبي لمنتخب مصر على علم بذلك، وأبلغت الجهاز الطبي للزمالك بإصابتي، ولم أتدرب طوال الأيام الماضية بسبب الإصابة".

وشدد طارق: "لست من نوعية اللاعبين التي تهرب من خوض مباراة".

وفي سياق متصل، أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا لطارق حامد، وهدده بـ"الشطب" حال استمرار "التمرد" وعدم توجهه لمطار القاهرة الدولي في الموعد المحدد لسفر بعثة الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لما جاء بالخطاب المتداول، فقد تم تهديد اللاعب بـ"الشطب" نظرًا لكونه لاعب "متمرد" رغم أنه تم وضع مبلع 2 مليون جنيه في حسابه البنكي مستحقاته المالية شأنه شأن جميع لاعبي الفريق منذ 4 أيام.

وقال الزمالك في خطابه لطارق حامد، إن ما يفعله وكذلك وكيله أحمد يحيى مجرد محاولة فاشلة من أجل لي ذراع النادي ومجلس الإدارة لكي يرفع عقده لـ20 مليون جنيه في العام، وهذا الأمر لن يتم لأن مجلس الإدارة لن يصنع فتنة بين اللاعبين.