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الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه

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بيراميدز
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المصريون

الكونفدرالية

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز، فوزًا كبيرًا على إينوجو رينجرز النيجيرى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد على ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز إبراهيم أولاويين هدف التقدم لإينوجو رينجرز بالدقيقة 28 من عمر المباراة، ونجح محمد فاروق فى تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 54 من ضربة جزاء، ثم أحرز عمر لعيونى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 83، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يعتلي بيراميدز صدارة مجموعته في انتظار مواجهة المصري ونواذيبو الموريتاني مساء اليوم.

يذكر ، أن قرعة دور المجموعات أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى بجانب المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز النيجيري.


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