  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
صورة الطفلة

صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف

جوميز وبن سلمان

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

مظاهرات العراق

أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

الافتاء

"الإفتاء" تحسم الأمر بشأن إخراج زكاة المال بالتقسيط

متظاهر عراقي

تفاصيل مرعبة عن تعذيب متظاهرين عراقيين في مرقد الحكيم

دار الافتاء

تحذير شديد اللهجة من مرصد الإفتاء

محمد هنيدي: المرأة المصرية أثبتت أنها تستحق الامتيازات التي أعطاها لها الدستور

أول تعليق لـ"هنيدي" بعد خروجه من غرفة العمليات

مدينة الخليل

إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

عرب وعالم

جوميز وبن سلمان
جوميز وبن سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

#

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

#

تصريحات هامة لـ بن سلمان عن اليمن

#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

نادي

وعد

بن سلمان

جوميز

نجم الهلال

أثار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هداف نادي الهلال السعودي، موجة جدل، بعد رده على العديد من الأسئلة على جمهور فريقه السابق غلطة سراي التركي، بشأن عودته إلى الفريق مرة أخرى.

ووفقا لموقع "fotomac " التركي، فإن غوميز رد على مطالبة جماهير فريقه السابق غلطة سراي، بالعودة مرة أخرى، قائلا: "عندما أعود سأكون أكثر شراسة من ذي قبل مثل الأسد تماما".

وتسائل النشطاء عن تراجع نجم الهلال عن وعده لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه سيظل يقاتل مع الفريق.

ونشر جوميز صورة على حسابه في "تويتر" إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: "إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه".

وانتقل غوميز (34 عاما)، إلى صفوف الهلال في صيف 2018، قادما من غلطة سراي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الفريق السعودي حتى صيف 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"
» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن
» زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون
» يريد الزواج بزوجة أخيه بعد الطلاق
» الصين تتخذ قرارًا يقلق مستخدمى الهواتف الذكية
» سفير مصر في إيطاليا: معرض ارتيجيانو صورة مشرفة لمصر ومنتجاتها التراثية
» القبض على "الشمري" ومنعه من السفر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية