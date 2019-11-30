  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:46 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

أرشيفية

"الحوثيين" تنشر فيديو لإسقاط "أباتشي" سعودية

ميتشو

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

عبد المهدي

رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه

البرادعي

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

أرشيفية

الكهرباء تقطع والعداد لا يتوقف.. أزمة «العداد الذكى» تصل إلى البرلمان

سلع تموينية

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

ارشيفية

"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

شيرين سيف النصر

مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

إيران،

بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

بعد الهزيمة من مازيمبي

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

الرياضة

ميتشو
ميتشو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار رسمي عاجل بطرد تركيين من مصر

#

الزمالك يحسم موقف "ميتشو" من الرحيل

#

قرار عاجل من "الحريري" بشان تظاهرات الواتساب

#

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

المصريون

الزمالك

خالد الغندور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقد اجتماعًا طارئًا ظهر غدًا الأحد، لمناقشة مصير الصربي ميتشو بعد السقوط المدوي للفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور، الُمقرب من إدارة الزمالك، أن المصير المتوقع، للصربي ميتشو هو الرحيل عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميتشو مع ألف سلامة».

وكان الزمالك قد مني بهزيمة كبيرة على يد مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في بداية مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإعدام لـ"محمد جاد" قائد "خلية إمبابة"
» دوري الأبطال.. خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبي
» هجوم سعودي حاد على إسرائيل
» مانشستر سيتي يسقط في «فخ» التعادل أمام نيوكاسل
» الساعة بـ3 آلاف جنيه.. ضبط شبكة شواذ بمدينة نصر
» كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض
» احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك
» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء
» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء
» ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير
» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية