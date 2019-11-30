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مانشستر سيتي يسقط في «فخ» التعادل أمام نيوكاسل

الرياضة

مانشستر سيتى ونيوكاسل
مانشستر سيتى ونيوكاسل

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

نيوكاسل

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة لقاء مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي. 

تقدم رحيم سترلينج للسيتي في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل جيترو ويليامز في الدقيقة 25، وتقدم كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 82 قبل أن يقتل جونجو شيلفي المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الـ12.


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