  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

أرشيفية

"الحوثيين" تنشر فيديو لإسقاط "أباتشي" سعودية

ميتشو

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

عبد المهدي

رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه

البرادعي

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

أرشيفية

الكهرباء تقطع والعداد لا يتوقف.. أزمة «العداد الذكى» تصل إلى البرلمان

سلع تموينية

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

ارشيفية

"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

شيرين سيف النصر

مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

إيران،

بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

آخر الأخبار

سلع تموينية
سلع تموينية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

#

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

#

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

#

الغرف التجارية: انخفاض أسعار المحروقات بداية لهذا الأمر الهام

أسعار

انخفاض

علي المصيلحى

سلع تموينية

تبدأ غدًا الأحد وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق أسعار السلع التموينية الجديدة ديسمبر 2019، بعد قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين بتخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية.

ومن المقرر أن يبدأ بقالي التموين ومشروع جمعيتي صرف السلع التموينية بالأسعار الجديدة للمواطنين، وهي:

سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه

سعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) 17 بدلًا 19 جنيها

سعر كيلو الأرز 8 بدلًا من 9 جنيهات

سعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه.

ويأتي قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع التموينية في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإعدام لـ"محمد جاد" قائد "خلية إمبابة"
» دوري الأبطال.. خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبي
» هجوم سعودي حاد على إسرائيل
» مانشستر سيتي يسقط في «فخ» التعادل أمام نيوكاسل
» الساعة بـ3 آلاف جنيه.. ضبط شبكة شواذ بمدينة نصر
» كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض
» احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك
» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء
» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء
» ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير
» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية