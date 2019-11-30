إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

30 نوفمبر 2019 - 04:08 م

صدمت الفنانة نيللي كريم جمهورها، بعد إعلان إجرائها عملية جراحية في أمريكا أنقذت حياتها، لكن ما أثار مخاوف الجمهور عدم معرفة نوع المرض وسبب العملية التي أجرتها الفنانة بشكل مفاجئ.

لكنها عادت وكشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين، إذ قالت إنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وبعد دقائق، بعثت نيللي كريم رسالة طمأنة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «احب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة .. عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء .. ربنا ما يحرمني منكم».

وكانت نيللي كريم نشرت قبل يومين صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت برفقة أطباء داخل مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، توجه لهم الشكر على إنقاذ حياتها، وهو ما أثار مخاوف الجمهور وسط حالة جدل بشأن حالتها الصحية قبل أن تكشف إصابتها بالسرطان "ورم حميد" في وجهها، وانهالت الدعوات عليها بالشفاء العاجل.