افتتاح معرض الحرف اليدوية في الجناح المصري بإيطاليا

30 نوفمبر 2019 - 02:39 م

افتتح السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا الجناح المصري في معرض أرتجيانو دي فيرا يرافقه انطونيو جيفي رئيس الشركة المنظمة للمعرض وإيهاب أبوسريع القنصل العام المصرى في ميلانو وعادل البكساوى مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمعارض والتسويق و يستمر المعرض من 30 نوفمبر - 8 ديسمبر.

وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بافتتاح الجناح المصري بالمعرض واختيار مصر لتكون ضيف شرف في أكبر المعارض الإيطالية للحرف اليدوية وأكبر المعارض في العالم، مشيرا إلى أن المعرض يزوره ملايين الأشخاص من دول مثل إيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا.

وأضاف بدر أن وجود مصر كضيف شرف يؤكد قوة العلاقات المصرية الإيطالية من جوانبها الثقافية والاقتصادية والسياسية ورسالة قوية بشأن الاهتمام الإيطالي والعالمي بنمو الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن المعرض يضم 50 عارضاً أغلبهم من الشباب والمرأة وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والمرأة وهو رسالة قوية بشأن قوة المعرض وقوة المشارك المصرية، مضيفًا أن المعرض يعتبر انطلاقة للصادرات المصرية في الخارج لأن به مستثمرين من جميع أنحاء العالم وفرصة لانتشار المنتجات المصرية في كل دول العالم.

من جهتها، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمة لها بمناسبة الافتتاح: كنت أتمنى التواجد في المعرض هذا العام ولكن الأهم هو مشاركة مصر كضيف شرف لاتاحة فرصة تسويقية مهمة لكل صناع وفناني الحرف لعرض منتجاتهم في واحد من أهم معارض الحرف اليدوية في العالم والأكبر في أوروبا ريزوره أكثر من مليون ألف زائر.

وأضافت والي أن المشاركة في معرض أرتيجيانو دي لافيرا يتسق مع سياسة وزارة التضامن الاجتماعي واستراتيجيتها في خلق فرص تسويقية خارج مصر لأصحاب الحرف اليدوية وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة ليس فقط لتسويق منتجاتهم ولكن للاطلاع على الجديد في العالم والتنافس مع أمهر أصحاب الحرف في كل دول العالم إلى إتاحة فرص للتعرف على مستوردين ومصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

من جانبه، أشاد أنطونيو جيفي رئيس الشركة الإيطالية المنظمة بمشاركة مصر والمنتجات المصرية والعارضين، مشيدا بمجهود ودعم وزارة التضامن الاجتماعي. ويضم المعرض أكثر حرفيين من أكثر من 100 دولة أخرى

ويقام في فييرا ميلانو، إيطاليا، ابتداءً من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، حيث يجمع المعرض 21 حرفة تم عرضها من قِبل 50 عارضاً مصرياً. تشمل فئات الحرف منتجات التجميل، والمجوهرات، والأثاث اليدوي، والفخار، والاكسسوارات النحاسية، والمنسوجات.

يقام المعرض بشراكة من بنك مصر الشريك الرئيسي وبنك الإسكندرية الشريك الاستراتيجي.