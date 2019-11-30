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"عبد الدايم" تفتتح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الأول

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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن الفنون التراثية عنوان للهوية ومصدر للإلهامات المعاصرة ، مضيفة أن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها ثقافة الفرجة الشعبية فى مصر وتتواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات تاريخ فنون الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الأول الذى تقيمه وزارة الثقافة من خلال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ممثلاً فى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمناسبة مرور عام على إدراج فن الأراجوز بقائمة اليونسكو للتراث العالمي اللا مادى وضمن الاحتفالات بأعياد الطفولة وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب.

وخلال الاحتفالية وجهت وزير الثقافة بضرورة تاسيس مدرسة وورشة عمل دائمة لفن الأراجوز والمسرح الورقي وتقديم كل الدعم للأشطة والفعاليات المقدمة لرواد الحديقة مع اعتبار يوم 28 نوفمبر من كل عام يوم الأراجوز المصري، كما كرمت 9 من لاعبي الأراجوز لجهودهم في الحفاظ على هذا الإرث وهم اسم الفنان الشهير محمود إبراهيم شكوكو وتسلمها المخرج ناصر عبد التواب، اسم صابر المصرى وتسلمها نجله كريم، اسم حمدى القليوبى وتسلمها ابنيه حسام ويارا، صلاح المصرى، سيد السويسى، عمرو الجيزاوى، عادل ماضى وتسلمها عنه صابر ربيع، أصغر لاعب أراجوز كريم صلاح المصرى والمخرج ناصر عبد التواب.

من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إن فن الأراجوز يعد تراثًا أصيلا في الذاكرة المصرية، وأشار إلى أن الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تشهد خلال الفترة المقبلة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا قادرًا على جذب الأطفال والشباب.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة نجحت خلال نوفمبر 2018 فى إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية المعروفة بفن الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) لينضم إلى السيرة الهلالية ولعبة التحطيب حيث تم إدراج الأولى فى 2008 والثانية فى 2016 .


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